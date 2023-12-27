هل فرض "إنستا باي" رسوما على تحويل الأموال؟.. خبيرة مصرفية توضح

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق "إنستا باي" رسوما على تحويلات الأموال اعتبارا من العام المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة إلى أنه في الوقت ذاته متوقع فرض التطبيق رسوما اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأوضحت الدماطي، أنه حال إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم التحويلات الضخمة واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذي يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة "إنستا باي" لاقت نحاج كبيرا جدا لكونها توفر وقت ومجهود.

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