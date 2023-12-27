ساهما في "العالمية للقرآن".. وزير الأوقاف يكرم "درة العقارية" و "التوفيق الخيرية"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مجموعة شركات درة العقارية، ومؤسسة التوفيق الخيرية لمساهمتهما في جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وتسلم المهندس أحمد بدر الدين رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة شركات درة للمقاولات شهادة التكريم، وتسلم الدكتور هاني توفيق الجمل عميد كلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة المنوفية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التوفيق الخيرية شهادة التكريم.