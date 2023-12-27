ينتج 100 ألف طن سنويا.. تفاصيل إنشاء مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية بالسادات

كتبت -داليا الظنينى:

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال برنامج "صالة التحرير"، الأربعاء، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية، أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، يستهدف تعزيز الصناعة ودعم المستثمرين، تصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، تعزيز الصادرات، إنتاج نحو 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا في المرحلة الأولى، وتصدير نحو 80 ألفا من إنتاجيته لتوفير العملات الأجنبية.

وتابع: مجمع الصناعات الزراعية سيقام على مساحة 145 ألف م2 بمدينة السادات، يشمل 5 مصانع الأحدث والأكبر تكنولوجيا، أحدهم سيكون الأول في العالم في مجال تبريد الخضار والفاكهة، منوها أنه سيوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

وبشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر،أوضح الحمصاني أن اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، والذي سينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الحمصاني أن هناك خطة إصلاح شامل لاقتصاد الدولة، من خلال الاتفاق مع شركة «أيكون» لتطوير الفنادق المصرية، وفق سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لزيادة العائد من أملاك الدولة.

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