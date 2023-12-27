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لفوز 2 من طلابها في المسابقة العالمية.. وزير الأوقاف يكرم كلية القرآن الكريم

06:54 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها نظرًا لفوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى.

وأوضحت خلال الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه

حصل المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير، ويوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

وأشارت إلى أنه تسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرآن الكريم المسابقة العالمية للقرآن رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن كلية القرآن الكريم

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