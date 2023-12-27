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الفائز بالفرع الأول بـ "العالمية للقرآن": شكرا للرئيس لاهتمامه بأهل القرآن وحفظته

06:24 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن مع محرر مصراوي

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كتب محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، من جمهورية مصر العربية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته.

وتوجه خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله (عز وجل) وحفظته.

الفائز بالمركز الأول المسابقة العالمية للقرآن الكريم المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر

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