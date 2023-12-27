الزراعة تشهد تخريج دفعة جديدة لمتدربين من ١٠ دول إفريقية

كتب - مصراوي

سلّم الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، شهادات التخرج لعدد من المتدربين من دول القارة الإفريقية، ضمن تفعيل التعاون الثلاثي بين المركز المصري الدولي للزراعة و هيئة التعاون الدولي الياباني و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقال المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن مصر والقيادة السياسية لا تألو جهدا في تقديم الدعم إلى الأشقاء الأفارقة ورفع كفاءة العاملين في كل القطاعات بما فيها قطاع الزراعة من خلال الدورات والبرامج التدريبية.

وشملت مراحل تنفيذ البرنامج على الجانب النظري في طرق تربية الأرز - إنتاج بذور الأرز الهجين - المحافظة علي النقاء الوراثي للأصناف التجارية - إجراءات التكيف علي المناخ في قطاع الإنتاج الزراعي.

وتضمن البرنامج أيضا الجانب العملي والذى ركز على عدد من الزيارات الميدانية في حقول الأرز والمعامل بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ وحضور ورشة عمل ( مواجهة تحديات محصول الأرز منخفضة البذور في البلدان الأفريقية المنتجة).

وشارك في هذا البرنامج عشر دول من دول القارة من بينها بنين - بوركينا فاسو - تشاد - تنزانيا - توجو- جنوب السودان - زامبيا- مالي - مدغشقر - ملاوي.

وتضمن برنامج التدريب عدد من الجولات السياحية والتثقيفية لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية والتعرف على مكانة مصر التاريخية علي مر العصور.

وشهد حفل الختام حضور ممثل الجايكا شينو ماساو نائب رئيس مكتب الجايكا مصر ونوجوتشي ماري مسئولة مشروعات التعاون الثلاثي والمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.

وأشاد المشاركين بالبرنامج التدريبي بجميع القائمين عليه موجهين الشكر إلى جمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل خلال فترة البرنامج.