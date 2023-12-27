إشادة برلمانية بجهود الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية والسعي لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا عالميًّا لصناعة الدواء؛ بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.

وقال سليم، في بيان له اليوم الأربعاء: إن حرص الحكومة على توفير المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من بينها احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات، وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة بملف الصحة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، مثمناً توافر الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024؛ خصوصاً في أقسام العظام والكلى والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب، فضلًا عن احتياجات المعامل.

وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذه المنظومة سوف تكفل تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين؛ وفي مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسؤولي الوزارات والجهات المختصة.