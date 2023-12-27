أسعار الحج السياحي وتفاصيل عمرة رجب (450 ألف جنيه أعلى سعر).. 8 أيام على غلق التسجيل -فيديو

كتب- أحمد السعداوي:

8 أيام تفصلنا على غلق باب التسجيل في الحج السياحي لعام 2024، فآخر موعد للتقديم سيكون الخميس 4 يناير 2024.

فتحت وزارة السياحة والآثار بابَ التسجيل في الحج السياحي 2024- 1445هـ، يوم 20 نوفمبر الماضي، على أن يكون آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 2024، يوم الخميس 4 يناير 2024.

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي

وحددت وزارة السياحة موعد نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية؛ لاختيار الحجاج، ليكون يوم السبت 6 يناير 2024.

وأفادت وزارة السياحة أن الشركات السياحية ستنتهي من جميع إجراءات الحج لعام 2024؛ بموعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

جهود غرفة شركات السياحة

وأعلنت غرفة شركات السياحة أنه يجري تكثيف الجهود؛ لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة في التقدم والتسجيل، قبل غلق الباب يوم 4 يناير المقبل.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جميع الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، سرعةَ التقدم إلى الشركات وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والبعد عن الطرق غير القانونية للسفر؛ حفاظًا على حقوقهم، وحذرتهم من اللجوء إلى السماسرة والوسطاء والجهات غير المعلومة وغير الموثوقة للسفر معها لأداء الحج.

موقع إلكتروني جديد للشركات المرخصة

وأطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موقعاً إلكترونيًّا جديداً يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام.

ويهدف الموقع الجديد إلى مساعدة المواطنين بالدخول عليه؛ إذا كان المواطن قد اختار شركة بعينها للحج معها؛ للتأكد من وجود تلك الشركة ضمن الشركات المسجلة على الموقع؛ مما يعني أنه مرخص لها تنظيم الحج.

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه، على مستوى الجمهورية، والمفاضلة بين أكثر من شركة؛ للمستوى الذي يرغب في أداء الحج السياحي به؛ سواء خمس نجوم أو اقتصادي أو بري.

ويضم الموقع أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكل الفروع لجميع شركات السياحة، بجميع أنحاء الجمهورية، ويحمل الموقع الجديد اسم "شركات العمرة والحج السياحي"، وعنوانه (www.hajj.gov.eg).

تحذير من السماسرة والوسطاء

وأطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، بكيفية التقدم إلى شركات السياحة، وفروعها، والبعد عن السماسرة والوسطاء.

واستعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين؛ للتعريف بالحج السياحي والطرق السليمة للسفر من خلاله؛ التزامًا بالقوانين المنظمة، في كل من مصر والسعودية، حرصًا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء الفريضة، وتعريف المواطنين بالموقع الجديد لشركات العمرة والحج السياحي.

آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة

ودعت الغرفة جميع للمواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، إلى سرعة التقدم لشركات السياحة، قبل يوم 4 يناير المقبل؛ آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة، استعدادًا للقرعة العلنية، لاختيار الفائزين.

أسعار الحج السياحي 2024

أولًا: أسعار الحج البري 2024

ينقسم الحج البري 2024 إلى 3 فئات؛ تتمثل في الآتي:

1- برنامج بري تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 191 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا

2- برنامج بري تحسين

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 195 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3-برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

التكلفة: 225 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثانياً: برنامج الحج السياحي الاقتصادي "طيران"

ينقسم الحج السياحي الاقتصادي طيران إلى 3 فئات:

1- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 226 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا.

2- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3- برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

فئة الفنادق: فنادق 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 260 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثالثاً: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ينقسم الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلى فئتَين أو مستويَين:

1- المستوى: صف أول مباشر على الحرم

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 450 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا.

2- المستوى: صف ثانٍ

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا.

تفاصيل عمرة شهر رجب 1445

يبحث كثير من المواطنين عن تفاصيل عمرة شهر رجب، ويوافق أول أيامه، يوم 13 يناير 2024.

أعلنت شركات السياحة عن برامج عمرة شهر رجب لعام 1445ه/2024م، وعدد أيامها 15يومًا، (10 ليال منها بمكة المكرمة، و4 ليال بالمدينة المنورة).

وجاءت أسعارها كالتالي:

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد، بغرفة ثنائية، نحو 32700 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد، بغرفة ثلاثية، نحو 30500 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد، بغرفة رباعية، نحو 28500 جنيه.

مع مراعاة اختلاف الأسعار وفقًا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

ويشمل برنامج العمرة ما يلي:

- تذاكر الطيران على كل من خطوط السعودية ومصر للطيران «القاهرة/ المدينة- جدة/ القاهرة» أو «القاهرة/ جدة- المدينة/ القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكة بأوتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذي خبرة عالية.