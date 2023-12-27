طلب إحاطة لمواجهة مشكلات سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، الحكومةَ بصفة عامة والمحافظين بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص محافظي الوجه البحري بتكثيف الوجود الميداني للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى؛ للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وقال المير، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكثيف الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة، مؤكدًا أن مواطني محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية والإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح يعانون سنويًّا خلال فصل الشتاء من مخاطر سقوط الأمطار.

وطالب المهندس حسن المير محافظي الوجه البحري، بتكليف جميع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية، والوجود على مدار الساعة بالشوارع لرصد أية حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، تيسيرًا على المواطنين، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط من أجل ضمان التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية؛ وفي مقدمتها القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب، فضلًا عن إدارات المرور والحماية المدنية مع ضرورة أن يقوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتدبير الموارد المالية ومضاعفتها لمحافظات الوجه البحري؛ لمواجهة أزمات ومشكلات سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء.