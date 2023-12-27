إعلان

BBC

الحكومة: العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

02:22 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

اجتماع مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

جاء ذلك بحسب بيان حكومي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

اقرأ أيضًا:

أرخص شقة 63 مترًا بـ410 آلاف جنيه.. فرص الحصول على شقة حكومية في 8 محافظات

أمطار على القاهرة مساء اليوم.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

التموين: القبض على مسؤولين في شركة النيل وجمعيتي في قضايا فساد

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس حتى بداية 2024

مجلس الوزراء عيد الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة ثورة 25 يناير

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جنيه معدني بشعار عيد الشرطة.. موافقة حكومية لسك العملة تخليدا للذكرى

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

هيومان رايتس ووتش تفضح انحياز فيسبوك وإنستجرام لإسرائيل ضد فلسطين
عاجل - التموين: إحالة قيادات بالوزارة إلى نيابة الأموال العامة- تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يفقد 65 جنيها من مكاسبه الأخيرة بتعاملات الصباح