منتشر في دول عديدة.. بيان حكومي بشأن أنباء إصابات كورونا

كتب- محمد سامي:

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً موجزا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، حول ما أثير عن متحور كورونا الجديد.

وبحسب بيان صحفي، استعرض الوزير أعداد الإصابات على مستوى العالم، وأعراض الإصابة، مؤكداً في هذا الصدد أنه لم يتم رصد أي إصابة به حتى الآن، وقال: ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان عن اكتشاف أي حالة مصابة به، إذا حدث ذلك، خاصة في ظل انتشار هذا الفيروس في دول عديدة.

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