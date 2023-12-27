تدفق آلاف السياح على المطارات للاحتفال بالكريسماس والعام الجديد

أمطار على القاهرة مساء اليوم.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب - محمد عبيد:

شهدت الساعات الأخيرة من العام الحالي تدفق آلاف من السياح من مختلف جنسيات مختلفة على المطارات المصرية، بالتزامن مع أعياد رأس السنة والكريسماس لقضاء الإجازات والاحتفال بالعام الجديد داخل المدن السياحية والفنادق المصرية وحضور مظاهر الاحتفالات المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: زادت رحلات الوصول بشكل كبير داخل مختلف المطارات المصرية خاصة السياحية، ووصول آلاف من السياح بمختلف صالات الوصول، وتم إنهاء اجراءات وصول السياح بكل سهولة وسط تسهيل كبير في الإجراءات وتم الدفع برجال العلاقات العامة والمنسقين داخل الصالات الصالات للإشراف على إنهاء الإجراءات وحل أي مشكلات أو معوقات أثناء التشغيل وكذلك لتنظيم حركة الركاب.

من جانبها، أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وفندق لوميريديان مطار القاهرة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، وتزينت صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية والفندق بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بالإضافة إلى الديكورات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

وقام العديد من الركاب داخل صالات السفر والوصول بالتقاط الصور التذكارية مع بابا نويل وأشجار الكريسماس، وقامت قيادات المطار بعمل جولات مستمرة داخل الصالات لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات والتاكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب وفقا لتعليمات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني.