"3 ساعات متواصلة".. مصدر: محضر شرطة ضد روبي بسبب الأغنية- تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

أثارت أغنية الفنانة روبي، "3 ساعات متواصلة"، جدلا واسعا في الوسط الفني لم ينته منذ طرحها، بسبب جرأة كلماتها، وسببت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي مفاجأة، أكد مصدر مطلع في جهاز الرقابة على المصنفات، التابع للمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الأغنية تم رفضها رقابيا بشكل قاطع، ولكن صناع الأغنية طرحوها على موقع يوتيوب، دون تصريح.

ولفت المصدر إلى أن الرقابة على المصنفات الفنية، ليست لها سلطة على الإنترنت.

وأكد المصدر أن الرقابة على المصنفات الفنية، بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، ضد صناع الأغنية، وتحرير محضر بالواقعة، حسبما ينص القانون.

أغنية "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما، ومن كلماتها: "ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.. ما تيجي حبة نستريح من العناء.. نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر".

ومن جهته قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن النقابة ليست لها دخل أو رقابه على الأغنية والأمر كله يرجع للمصنفات الفنية.

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