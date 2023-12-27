"التموين": بدء المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية في النصف الثاني من 2024

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية لتغطية باقي الأقاليم التي لم يتم العمل عليها حتى الآن في النصف الثاني من عام 2024.

وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (8 صباحا) على قناة dmc، اليوم الأربعاء- أن تنفيذ المرحلة الثانية سيبدأ فور الطرح على المستثمرين، على أن يتم التنفيذ والتجهيز للتشغيل في مدة تتراوح بين 18 24 شهرا، مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على وصول السلعة للمستهلك بجودة وسعر وتوزيع جغرافي مناسب في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأوضحت أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد المشروعات التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل المستودعات لصالح الدولة، بهدف تخزين كل السلع الأساسية للمنظومة التموينية للوزارة، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تقليل الهدر، وضمان التخطيط المستقبلي الجيد للاحتياجات من كافة السلع الأساسية، وضمان التوزيع الجعرافي العادل لكل السلع، والحفاظ على جودة السلع لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن المستودعات توفر ظروفا تخزينية مناسبة لكافة السلع تامة الصنع وفقا لمعايير جودة عالية؛ بهدف الوصول إلى مخزون استراتيجي آمن لفترة أطول لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المعبئة والجاهزة للاستخدام، مضيفة أن الوزارة درست التوزيع الجغرافي للمستودعات بعناية شديدة وفقا لمعايير محددة، كما راعت تغطية كل أقاليم المحافظة بمستودعات استراتيجية بكل إقليم لخدمة كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

ودشن أمس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مرحلة جديدة لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى.

وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات: السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية تتعدي 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.