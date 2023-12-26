هشام حطب يهاجم وزير الرياضة: قرار إيقافي باطل

كتبت -داليا الظنينى :

اعتبر المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإيقاف الاتحاد المصري للفروسية بأنه "باطل".

وقال حطب خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: لابد من إعطاء مهلة لا تقل عن 30 يوما ليقوم الاتحاد المصري للفروسية بالرد على قرار الوزير، لافتا إلى أنه كان يعلم بقرار الوزير منذ 14 يومًا.

وأشار حطب، إلى أن وزير الرياضة ضغط على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية لعدم الحضور لسحب الثقة، مبينا أن اللجان التي حضرت بدأت العمل وما زالت تقوم بدورها حتى الآن، متسائلا: "كيف تتم إقالتي؟".

وأكد حطب أنه لم يخفي أي مستندات عن اللجان التي تقوم بعملها حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا يوجد خطأ قانوني ليتم إقالته، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يتم عرض المخالفات على رئيس اتحاد الفروسية ويتم الرد خلال 30 يوما.

ونوه حطب، بأن اللائحة تنص على أن يقوم المدير التنفيذي والمالي لاتحاد الفروسية بتسيير الأعمال في حالة خلو مناصب الأعضاء، مبينا أن القانون واللوائح تحمي رئيس الاتحاد المصري للفروسية.

وشدد حطب، على أنه لن يقبل بوجود تفتيش من أحد خارج اللجنة المكلفة وفقا للقانون، قائلا:" علاقتي انقطعت مع وزير الشباب بسبب أمور أخرى بعيدة عن الماليات في اتحاد الفروسية، والحفاظ على المال العام لا يفسد للود قضية مع أي مسئول".

وأوضح أنه من الوارد أن تحدث مخالفات بعيدا عن رئيس اتحاد الفروسية، مشددا على التزامه بتنفيذ القانون حال وجود مخالفات.

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