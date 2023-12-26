"الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في حفظ القرآن مع فهم معاني المفردات

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثالث (الناشئة) في حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن محمود محمد عدلي عبد المحيي محمد من محافظة المنيا فاز بالمركز الأول بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني بجائزة قدرها 300 ألف جنيه محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، بينما فازت حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم من محافظة الغربية بالمركز الثالث بجائزة قدرها 200 ألف جنيه، وجاءت في المركز الرابع البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه فاز بالمركز الخامس عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وقرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة منة الله الشربيني من محافظة البحيرة قدرها 10 آلاف جنيه.