إسكان النواب تكشف موعد إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت -داليا الظنينى :

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مؤكدا أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.

وأضاف شكرى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، موضحا أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.

وأوضح أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة، منوها إلى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.

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