وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية بالفيوم

كتب- محمد سامي:

دشن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وجرى وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.

وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات "السويس والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء 3 مخازن استراتيجية حتى الآن لأكثر من 4.5 مليار جنيه.

وبحسب بيان لوزارة التموين، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.