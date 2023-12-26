وزير الصحة يعقد اجتماعا مع رئيس جامعة العلمين لبحث التعاون في مجال التدريب

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية الجديدة، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات للنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش تبادل الخبرات فيما يتعلق بمبادرات الصحة العامة ، ولاسيما مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة- القولون-البروستاتا- عنق الرحم) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بها وإجراء تحليل لتلك البيانات من خلال إدخال أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقمنة تحاليل الأورام، للوصول لأفضل النتائج العلمية التي من شأنها تطوير آلية العمل بتلك المبادرات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه باختيار عدد من فريق مبادرات الصحة العامة وإيفادهم للتدريب في جامعة لويزفيل، وزيارة المعامل على أرض الواقع والمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية وكتابة التقارير الطبية بصورة تفصيلية، وذلك حتى يتسنى نقل ما تم تعليمه وتدريب بقية الفريق.

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتنسيق زيارة لمركز التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية ودراسة احتياجات المركز حتى يصبح نموذجا يحاكي مركز علاج التوحد في جامعة لويزفيل بأمريكا، وكذلك تنسيق زيارة أيضا للمركز المصري للتحكم في الأمراض CDC حتى يتم التعرف على الخدمات التي يقدمها المركز والذي من الممكن أن تنطلق منه العديد من الأبحاث العلمية الرائدة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، إنه سيمد مركز التوحد للصحة النفسية بالأنظمة المميكنة لتشغيل المركز وأنه على أهبة الاستعداد لتدريب الجيل الجديد من أطباء الوزارة على التكنولوجيا الحديثة التي يتم استخدامها بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه ينتظر زيارة الوفد المصري إلى معمله في أمريكا للتعرف على التقنيات المستحدثة في العلاج، وأضاف إنه من الممكن أن يتم الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم تجميعها من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف على المقبلين على الزواج، وتحليلها والتنبؤ بالأمراض التي قد تصيب الزوجين.

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير حث على التعاون مع جامعة العلمين الأهلية الجديدة من خلال إرسال طلاب كلية الصحة العامة بالجامعة للتدريب العملي على مبادرات الصحة العامة من خلال مستشفيات وزارة الصحة ووحداتها التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لتلك الخدمات، وذلك بالتنسيق مع قطاع التدريب والبحوث بالوزارة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع قام الدكتور عصام الكردي والدكتور أيمن الباز، بزيارة مركز التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية حيث تم عرض خط سير المرضى فى العيادات الخارجية والبرامج المستخدمة فى التشخيص والتدخل المبكر ، وقد أشادا بالبنية التحتية وجاهزية المركز لتدريب فريق العمل على بعض الأدوات التشخيصية ، وكذلك استخدام الروبوتات فى التدخل، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة أوجه التعاون فى البحث العلمى والتدريب والتحضير لزيارة وفد الوزارة لمركز التوحد فى جامعة لويفيل، كما تم دعوتهم للمشاركة فى المؤتمر الخاص بالتوحد والمزمع عقده في شهر أبريل المقبل ، الأمر الذي يعد فرصة جيدة لزيارة الخبراء لجمهورية مصر العربية.