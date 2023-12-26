"الزراعة في كل مصر".. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

القاهرة- أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 125 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 وحتى 25 ديسمبر الجاري.

وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة واصلت فحص المزارع المنتجة للألبان للاطمئنان على خلوها من الأمراض البكتيرية المشتركة، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم حيث تم ضبط 10 أطنان و695 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 122 ألفا و340 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، التفتيش على مفارش البصل بمركز قليوب لضبط المحتكرين للمحصول، كما تم عقد اجتماع مع مديري العموم ومديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية العامة، والإصلاح الزراعي بالقليوبية لمتابعة سير العمل.

فيما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بمركز الشهداء لتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على زراعات القمح للفحص وحضور زراعة حقل إرشادي للقمح على مصاطب صنف "مصر 3".

ونظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ندوة إرشادية للتوعية بالتحصين ضد مرض حمى الثلاث أيام بمركز الإرشاد الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة ومحطة البحوث الزراعية بسخا والإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية المرور على مفارش البصل، فضلا عن عقد ندوة تنشيطية حول مكافحة القوارض بإدارة دكرنس الزراعية.

بينما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، قافلة بيطرية مجانية بمركز الزقازيق، لتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان، كما تم الانتهاء من تحصين 518 ألفا و777 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 10278 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كما كثفت المديرية حملات التفتيش على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط 90 عبوة لـ 11 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر، للوقوف على حالة الزراعات، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح، فضلا عن إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة.

وفي محافظة بورسعيد، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة مشروع ترشيد استهلاك المياه لمحصول القمح والوقوف على تنفيذ أعمال التسوية بالليزر بنطاق المحافظة، كما تم متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات، وكذلك تم المرور لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، وعقد يوم حقل لمحصول بنجر السكر، وعقد ندوة إرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية، وخاصة زراعات القمح والبطاطس، كما تم تنظيم ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح وتدريب أخصائيي القمح على مكافحة حشائش القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لعرض ما تم إنجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي، كما تم استقبال وفد النقابة العامة للمهن الزراعية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وأطلقت المديرية قافلة زراعية بمزارع الوادي لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها.

فيما كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم من لجان تحصين الماشية بجميع قرى ومراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، قافلة بيطرية مجانية بمركز ناصر وتم علاج أكثر من 300 رأس ماشية، فضلا عن إطلاق قوافل توعوية حول أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، دورة تدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية، حيث تأتى في إطار دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة للتوعية بالاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية والمحافظة على البيئة وسلامة الغذاء.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملاتها على أسواق اللحوم بمدينة الغردقة، حيث تم ضبط 474 كيلوجرام لحم بقري وضأن غیر صالح للاستخدام الآدمي.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بمركز ملوي، حيث تم تحصين 506 رؤوس ماشية (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز)، وكشف وصرف علاج بالمجان.