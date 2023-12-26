إضافة المواليد على البطاقات.. تصريح جديد لوزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية حاليًّا إلا لأبناء أُسر الضمان الاجتماعي، وأُسر تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأُسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.

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