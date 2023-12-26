أمطار ورياح في الطقس.. الأرصاد تحذر: موجة من التقلبات الجوية تبدأ بعد ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية في ظل استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 23 درجة.

وأكدت أنه بداية من الغد الأربعاء يوجد امتداد منخفض جوي يؤدي إلى زيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لافتة أن فرص الأمطار متوسطة على المناطق الساحلية وأقل شدة في المناطق الداخلية.

وتابعت: "فرص الأمطار على المناطق الداخلية تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، يوم الخميس، مناشدة المواطنين المتابعة المستمرة للنشرة الجوية، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن الطقس شتوي دافئ ومعتدل نهارًا على معظم المحافظات، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء والوجه البحري، يؤدي إلى انخفاض في قيم الحرارة، خاصة فترة المساء وساعات الليل.

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