مجدي بدران: ديسمبر شهر ولادة متحورات كورونا.. والوضع في مصر آمن

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا ظهر في أغسطس وليس ديسمبر كما يعتقد البعض، وبدأ ينتشر في 41 دولة بسبب غياب الثقافة والتدابير الوقائية للتغيرات الموجودة بالعالم حاليا في شهر ديسمبر فضلا عن إهمال المواطنين لفيروس كورونا بشكل عام، مشيرا إلى أن الشهر الجاري يُعرف بشهر ولادة المتحورات الجديدة لكورونا.

وأضاف «بدران»، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل متحورات فيروس كورونا ظهرت في شهر ديسمبر، والمتحور الحالي يعد أحدث توابع أوميكرون الذي نتج منه 600 متحور، مشيرا إلى أن المتحور الجديد jN1 يستطيع التغلب على الدفاعات المناعية الموجودة لدينا، فضلا عن قدرته على الانتشار والنمو، ولكنه متحور وديع.

جائحة كورونا لم تنتهي حتى الآن

وتابع أن جائحة كورونا لم تنتهِ حتى الآن، وكل يوم تزداد حالات الإصابة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه رغم من انخفاض معدلات الإصابة، فإن هناك زيادة في الحالات التي تدخل المستشفيات في كلٍ من كندا وأمريكا والسويد وفرنسا وسنغافورا، وغيرها، فضلا عن زيادة في حالات الوفيات.

وضع متحور كورونا الجديد داخل مصر

وأكد أن الوضع داخل مصر جيد للغاية، وذلك يرجع لعدة أسباب منها أن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احتياطية قبل ظهور فيروس كورونا من خلال حملة «100 مليون صحة» التي حجبت الطريق أمام دخول أي فيروس، فضلا عن كون التدابير والإجراءات الاحترازية في مصر مرتفعة واستباقية للغاية.