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آية ربانية.. الأوقاف تعلن الفائز بفرع "ذوي الهمم " بـ "العالمية للقرآن" - صور

03:08 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة و الطالب يوسف السيد عبد ال

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الطالب يوسف السيد عبد العاطي ابن محافظة الجيزة، الفائز بالمركز الأول في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وعقد له اختبارًا شخصيًّا في حفظ القرآن الكريم بأرقام آياته فلم يخطئ خطأ واحدًا في أي سؤال.

وأكد وزير الأوقاف أن الشيخ يوسف السيد عبد العاطي آية ربانية في الحفظ والإتقان.

وانطلقت السبت الماضي، فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في احتفالية مصر بليلة القدر في رمضان المقبل.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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