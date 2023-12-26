خلال جوله مفأجئة.. وزير الإنتاج الحربى: لا مجال للتهاون مع أى تقاعس داخل شركات الوزارة

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين وزيرالدولة للإنتاج الحربي، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية، قائلا: "إنه بالرغم من التحديات التي نلمسها جميعاً خلال الفترة الحالية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية إلا أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي".

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوزيرالدولة للإنتاج الحربي تفقد خلالها شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) وكذا شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا؛ وذلك استمرارا لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص القيام بها للشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأعرب وزيرالدولة للإنتاج الحربي عن حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه.

وتواجد المهندس محمد صلاح الدين داخل الشركة (مصنع 27 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل الجولة بتفقد قطاعات وخطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم إلى جانب قيامها بتلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية بتصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات وتعمل على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بقدرات مختلفة – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء للمصانع والمشروعات الصناعية).

وقام وزيرالدولة للإنتاج الحربي بالمرور على المخازن التابعة للشركة للتأكيد على قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، وقام الوزير بالإطلاع على ما استعرضته رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية وكذا عدد من المسئولين بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقام المهندس محمد صلاح الدين بزيارة مفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا، حيث تعرّف على مستجدات الأنشطة التي تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وكذا آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة والتي تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها.

وشدد وزيرالدولة للإنتاج الحربي على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل، مؤكدا على ضرورة تنفيذ تعليمات الصيانة الدورية للماكينات لتحقيق أقصى استفادة من تشغيلها.

وتابع المهندس محمد صلاح الدين خلال تفقد الشركتين مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً حرص الوزارة على لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وحرص على التحدث مباشرةً مع العاملين بشركتيّ "شبرا للصناعات الهندسية" و"حلوان لمحركات الديزل"، مستفسراً من أطقم العمل المختلفة المتواجدة بخطوط الإنتاج عن مقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم المبيعات، كما استمع لمطالبهم وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل وحياتهم المعيشية.

وشدد على أنه سيتم العمل على دراسة مطالب ومقترحات العاملين بالشركتين حرصاً على مواجهة التحديات التي تواجههم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من أفكار العاملين لتطوير العملية الإنتاجية..مؤكداً اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجيدّين ومعاقبة المتكاسلين بجميع الجهات التابعة..ومشدداً على أنه لم ولن يتهاون مع أي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المهندس محمد صلاح الدين حرص خلال الجولة على تفقد مخازن الشركتين للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية ..مشددا على وجوب الالتزام بإتباع أساليب التخزين السليمة للأصناف والمواد بمخازن الشركات التابعة؛ وذلك للحيلولة دون تراكمها خارج خلايا التخزين المناسبة وضمان عدم تعرضها للتلف بما يؤمّن عمل الشركات التابعة وكفالة التشغيل الآمن لها في الوقت الحالي والمستقبلي، وموجهاً بتشكيل لجنة تقوم بالمتابعة الميدانية لأعمال وإجراءات التخزين بالجهات التابعة ورفع تقارير المتابعة له شخصياً كما أكد على ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى بالدولة المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.