عشماوي يكشف تفاصيل إنشاء ثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالفيوم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم؛ في الفترة من 18 إلى 24 شهرًا

وأضاف عشماوي: يعد المخزن ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في السويس والأقصر؛ من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية؛ جار الإعداد لإنشائها تباعًا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون؛ الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة؛ مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضًا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة؛ مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية؛ حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين؛ ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن، تتعدى 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشاري المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار، والمهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم.