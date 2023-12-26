وفد تنزاني يزور "المحطات المائية" لإنتاج الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بمركز تدريب القوى الهيدوليكية التابع للشركة وفدا من دولة تنزانيا في زيارة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

وفي كلمته أمام اعضاء الوفد التنزاني، أكد رئيس الشركة امتلاك العديد من المشروعات العملاقة التى تم ويجرى تنفيذها في كافة القطاعات بالشركة، وهو يأتي في ظل توجيهات الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، وقيادات الشركة القابضه لكهرباء مصر، والقيادة الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع الأفقي والرأسي في تنفيذ المشروعات التنموية بالشركة والتى تساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة لجميع العاملين والمتدربين داخل شركتنا الموقرة وأيضا للشركات الشقيقه، كما يتم انعقاد اكثر من سيمنار متخصص لشركات عالمية مختلفة تعمل في نفس المجال والتى تحرص على عقد مثل هذه المؤتمرات بالمركز.

وأثناء الزيارة، قدم المختصون بالمركز شرح عن مركز التدريب والأقسام الموجودة به، والدورات التدريبية التى تنعقد بالمركز، والذى أصبح بمثابة منارة للعلم بالشركة بكوادره الهندسية والفنية المتخصصة والتى سخرت كل جهدها لرفعة اسم شركتنا عاليا، محليا وعالميا وفى جميع المحافل وخصوصا ف مجال توليد الكهرباء.

وعقب ذلك زار الوفد التنزاني بزيارة لمحطة كهرباء السد العالي هذا الصرح العظيم والذي هو بمثابة عنوان لشركة المحطات المائية، ومصدر أساسى ورئيسي من مصادر إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، واستمع الوفد لشرح واف من مهندسى المحطة.