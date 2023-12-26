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BBC

الأحوال مستقرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

11:26 ص الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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    الطقس
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    جانب من الغيوم والطقس السئ
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    غيوم وطقس سئ
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
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    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرص مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية

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