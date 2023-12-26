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سلطنة عمان تفوز بالفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

11:20 ص الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فوز المتسابق العُماني عبدالله بن سعيد بن علي الحكماني، بالفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم "حفظ القرآن وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده".

وأوضحت في بيان لها، أنه حصل على المركز الثاني بالفرع الرابع للمسابقة العالمية للقرآن، المتسابق أحمد شحاتة فوزي شحاتة، واعظ بالأزهر، من جمهورية مصر العربية.

وانطلقت صباح السبت، المسابقة العالمية ال٣٠ للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى، والتي تستمر حتى الـ 27 من ديسمبر الجاري.

ويشارك في المسابقة ١٠٠ متسابق من ٦٤ دولة حول العالم، وتختتم فاعلياتها غدا.

وجاءت نتيجة الفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، على النحو التالي:

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المسابقة العالمية للقرآن الكريم سلطنة عمان الفرع الرابع عبدالله بن سعيد بن علي حفظ القرآن

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