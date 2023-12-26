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BBC

90% منها انفلونزا عادية.. أستاذ صدرية بقصر العيني يكشف تفاصيل أدوار البرد المنتشرة

08:00 ص الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

نزلات البرد

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كتب- عمر كامل:

قال الدكتور يسري عقل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن أدوار البرد المنتشرة حاليًا غالبيتها انفلونزا حتى مع عمل مسحات طبية للمرضى وذلك بنسبة تتخطى 90%.

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لـ"مصراوي" أن العرض الدارج بين الحالات المرضية المصابة هو حرارة من أسبوع إلى 10 أيام، مؤكدًا أن الحالات المرضية المصابة بكورونا قليلة جدًا.

وأكد الدكتور يسري عقل أن فيروس كورون سيظل معنا كما هو الحال في الانفلونزا، لافتًا أنه في عامي 1917 و1918 كانت هناك موجة عالية من الانفلونزا الإسباني وظلت معنا بعد مرور حوالي 100 عام، وتشكل الفيروسات خطورة كل فترات زمنية بعيدة.

أدوار البرد المنتشرة الدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية سحات طبية للمرضى الحالات المرضية المصابة بكورونا

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