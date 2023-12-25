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أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية

09:45 م الإثنين 25 ديسمبر 2023

الإعلامي أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد عن عقد اجتماع لهيئة الوطنية للصحافة غدا بشأن التغييرات لرؤساء التحرير.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد اجتماع غدا للهيئة الوطنية للصحافة بشأن التغييرات لرؤساء التحرير.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": "لا تغييرات صحفية لرؤساء التحرير غدا"، لافتا: "ليس هناك تعديلات غدا في المؤسسات القومية الصحفية".

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