حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي لتطوير البحيرات.. ومليار دولار حصيلة صادرات الدواء

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها اجتماع الرئيس السيسي بشأن العمل على تطوير البحيرات، وتفاصيل إعلان هيئة الدواء حصيلة عام 2023.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن معارض الرخام وتصدير المنتج للخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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بمشاركة مجدي يعقوب.. توجيهات جديدة من وزير الصحة بشأن عمليات زراعة الأعضاء

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

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هيئة الدواء: الصادرات الدوائية تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة في التاريخ

قالت هيئة الدواء المصرية، إن صادرات مصر الدوائية تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة في التاريخ، خلال العام.

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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل.

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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدم بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدورس الثاني، بمقر كنيسة القديس نيقلاوس بمنطقة الحمزاوى.

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يضر بالخدمة الصحية".. الأطباء تنشر مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية

ذكرت نقابة الأطباء أنها حصلت على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة، والذي أعلنت النقابة رسمياً الاعتراض على بنوده، ودراسة الخطوات التالية إزاء سعي الوزارة لإقراره.

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السوق السوداء.. طلب إحاطة يحذر الحكومة من التراخي في مواجهة المتاجرة في الدولار

حذَّر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخي في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبي، مؤكداً أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا.

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