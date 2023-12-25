إعلان

BBC

وزير التعليم العالي: سوق العمل لا يحتاج لهذا الكم من خريجي الآداب والحقوق

06:08 م الإثنين 25 ديسمبر 2023

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- سامح سيد :
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان على رأس أولويات الوزارة وأحد أهدافها.

وأشار "عاشور"، خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن "تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر، إلى أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية.

وأضاف: "سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها ولابد من تطعيمهم بمهارات آخرى".

أيمن عاشور التعليم العالي سوق العمل خريجي الاداب خريجي الحقوق

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد ارتباك السوق.. شعبة الذهب توضح حقيقة توقف حركة البيع بالمحلات
"مصراوي" يفوز في مسابقة "المركز الدولي للصحفيين" بقصة برج فلسطين .