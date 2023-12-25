وزير التعليم العالي: سوق العمل لا يحتاج لهذا الكم من خريجي الآداب والحقوق



كتب- سامح سيد :

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان على رأس أولويات الوزارة وأحد أهدافها.

وأشار "عاشور"، خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن "تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر، إلى أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية.

وأضاف: "سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها ولابد من تطعيمهم بمهارات آخرى".