نائب بالشيوخ: الزيادة السكانية تتطلب وجود تصور من الثروة السمكية

كتب- نشأت علي:

قال النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تطهير كافة البحيرات.

وأضاف لمعي: دعونا نتسائل عن أفكار لتطوير مصر الجديدة 2030، فالزيادات الرهيبة في السكان تتطلب وجود تصور من هيئات كالثروة السمكية، لكي نحقق خلال السنوات المقبلة سد الفجوة والاحتياج من الثروة السمكية.

وتابع: نستورد 500 مليون دولار أسماك، ولكن نريد أن نعرف رقم استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، وهو رقم في تقديري سيكون ضخم للغاية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلول خلال السنوات المقبلة لتلبية الاحتياجات من الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

ويأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3 آلاف کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.