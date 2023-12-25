البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

القاهرة- أ ش أ:

قدم بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدورس الثاني، بمقر كنيسة القديس نيقلاوس بمنطقة الحمزاوى.

وقال البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - إن ميلاد المسيح يوم فرح تفرح له الكنيسة ويزداد الفرح بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس والتي تعكس المحبة التى نتبادلها معا، لافتا إلى أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكس فى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين.

وأضاف البابا تواضروس أن "الحروب والصراعات فى فلسطين نتأثر بها كثيرا من أجل كل الضحايا والمصابين فما ذنبهم وماذا صنعوا من أجل كل هذه الدماء، فكما تصرخ دم أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس فأطفال اليوم يصرخون أيضا، وما نراه هو ما فعلته الخطية فى الإنسان والتي جعلت قلبه مظلما، وعند مجئ المسيح تجدد الرجاء فى الحياة الأفضل".

وقدم البابا خالص التهنئة بالعيد لبطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس، متمنيا له وافر الصحة والمحبة.

من جانبه، قال بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، ثيودوروس الثاني، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لافتا إلى إن السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة، وأن السلام عطية من المسيح.

وأضاف أن حضور البابا تواضروس يؤكد بالفعل أننا عائلة واحدة، وقدم له درع إهداء محفور عليه إسم البابا تواضروس الثاني.