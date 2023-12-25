نائبة بالشيوخ تدعو لنشر فكر الاستزراع السمكي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن أنها مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى.

جاء ذلك خلال استعراضها طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن ملف الثروة السمكية، خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقالت كمال: مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.

كما دعت إلى ضرورة التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف، وزيادة مراكز التسويق للأسماك بالمحافظة، وإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للمزارع والتوسع في نشر فكر الاستزراع في الأراضى الجديدة، وكذلك التوسع في البحث العلمي لزيادة حجم الانتاج من المصائد الطبيعية وايجاد حلول لمواجهة ارتفاع اسعار البلطي.