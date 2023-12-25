4 شروط لقبول الطلاب الجدد بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

كتب- عمر كامل:

يبدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، قبول الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وحدد المركز عدة شروط لقبول الطلاب الجدد كالتالي:

١- يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي.

٢- يستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية.

٣- يستثنى أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.

٤- يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

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