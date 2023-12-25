التأمين الصحي الشامل.. برلماني: تشجيع القطاع الطبي الخاص يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع

كتب- سامح سيد:

قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن تشجيع القطاع الطبي الخاص ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يُسهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مطالبًا الحكومة بإعطاء أولوية قصوى؛ لتشجيع إقامة المزيد من مشروعات القطاع الطبي الخاص.

وأشاد المير، في بيان له اليوم الإثنين، بحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على عقد لقاء مهم مع مسؤولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتأكيد المحافظ أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد؛ للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، وأنه سيتم تسخير كل الإمكانات المتاحة، وتذليل أية عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.

واعتبر النائب تطبيق نموذج منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من النماذج الناجحة التي يجب تعميمها على مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق هذه المنظومة بها.

وقال المير إن المستشفيات الخاصة سيكون لها دورها المهم في دعم جهود الدولة؛ لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من القيادة السياسية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي أسهمت في علاج الملايين من المواطنين بالمجان؛ ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر في تقديم تجربة رائدة وناجحة للعالم كله بالتخلص من فيروس سي.

وكان محافظ بورسعيد قد أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مشددًا على تذليل أية عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة، وبدء انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة؛ للانضمام إلى المنظومة الجديدة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل؛ بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.