مكاسب متعددة وفرصة لمواجهة التحديات بالمنطقة.. "دفاع النواب" يشيد بعودة الحوار الوطني

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل مبدأ الديمقراطية والعمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه طنطاوي، في بيان له اليوم الإثنين، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي؛ لدعمه الحوار الوطني وحرصه الحقيقي على تكليف الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطني، معتبراً عودة الحوار الوطني بمثابة خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخمًا كبيرًا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية؛ خصوصًا أن مناقشات الحوار الوطني أسهمت كثيرًا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وقال النائب خالد طنطاوي: إن الحوار الوطني هو الطاولة التي جلس عليها كل أبناء الشعب الوطني بكل طوائفهم؛ لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن، مشيداً بالمكاسب الكبيرة والمتعددة التي حققها الحوار الوطني؛ وفي مقدمتها إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة؛ وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر؛ خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.