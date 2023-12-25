نشرة التوك شو.. انخفاض أسعار البصل وتهديدات الحوثي للملاحة البحرية

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- سمير فرج يكشف سبب عدم دخول مصر في الحلف الأمريكي لمواجهة الحوثي

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن 40 % من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب وبعدها قناة السويس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض شركات الملاحة قررت اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح.

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن قرار شركات الملاحة البحرية، سببه هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما يرفع التكلفة وبالتالي ينعكس على العالم كله.

وحول سبب عدم دخول مصر في التحالف الدولي لصد هجمات الحوثيين تحت قيادة أمريكا، قال إن مصر لا تدخل في أي حلف منذ عهد الرئيس عبد الناصر.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض الدخول في الحلف، لأن هذا معناه أن معدات وأليات الحلف يمكنها دخول مصر في أي وقت مثلما يحدث في حلف الناتو.

- بسبب البصل.. تحدى بين نقيب الفلاحين وأحمد موسى على الهواء

دخل الإعلامي أحمد موسى، في تحدي مع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على الهواء مباشرة، بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل المقبل، ليصل 5 جنيهات.

وقاطع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "لومحصلش"، ليرد عليه نقيب الفلاحين قائلا:" على مسئوليتي الشخصية، مع استمرار منع التصدير بجانب المساحات الكبيرة المزروعة، البصل هيوصل إلى 5 جنيهات في أبريل المقبل".

وقال نقيب الفلاحين، إن لم يحدث سأتقدم استقالتي على الهواء من خلال برنامجك، ليرد الإعلامي أحمد موسى، قائلا:"يوم 15 أبريل هستناك هنا يا حاج حسين".

و كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه من الواجب على كل منا الوقوف مع الدولة المصرية في هذا الوقت، معلقا: مش بنقيس حبنا للوطن بارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وتابع أن سعر الأرز متقلب كل يوم، وسعره اليوم 32 جنيها وهذا للنوع العريض الأبيض وهذا سعر عادل في الوقت الحالي.

- أديب عن سبب رفضه التقدم لدخول موسوعة جينيس: مش بتاع الحاجات دي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يحاول إقناعه أنه يقدم في موسوعة جينيس كونه أكثر مذيع قدم ساعات عمل على الهواء، معلقا: "بس أنا مش بتاع الحاجات دي".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن البعض يرفض أن يفصح أنه يشاهد برنامجه.

وتابع مقدم الحكاية: "في ناس مش بتقول أنها مش بتتفرج عليا ودي أكتر حاجة ضحكتني، ويقولك أصلي شفت برنامج عمرو أديب وأنا في الصيدلية"، لافتا إلى أن مُشاهد برنامجه متميز حيث أنه لا يتلقى نفس المحتوى الذي يتابعه المشاهدون في البرامج الأخرى.

وأكد أديب، أن مُشاهد برنامج الحكاية من العيار الثقيل وليس سهلا ومطلعا على الأحداث، متابعا: "تذكروني عندما لا أكون موجودا"، مشددا على أن إدارة القناة لم تملي عليه يوما ما يقوله أو ما يبتعد عنه في برنامجه.

- اللواء سمير فرج: محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية وقواتنا المسلحة تؤمن الحدود المصرية

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وقطاع غزة، مشددا على أن القوات المسلحة تؤمن الحدود المصرية تأمينا كبيرا، والحديث عن دخول القوات الإسرائيلية الحدود المصرية ليس صحيحا.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاحد أنه لم تقترب أي قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، ولا أحد يقترب منها لأنها خط أحمر، مشيرا إلى أن دخول إسرائيل إلى محور فيلادلفيا مازال في غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أبرم اتفاقا مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بوصول القوات المسلحة المصرية إلى الحدود.

وأكد فرج، أن أرض مصر لم ولن تخترق المحور، مشددًا على أنه حال تفكير إسرائيل في ذلك لابد من التنسيق أولا مع الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لديها قوات مدرعة على الحدود المصرية "رفح" وهو ما لم يحدث من قبل إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- ما هو سعر الأرز العادل؟.. نقيب الفلاحين يُجيب

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه من الواجب على كل منا الوقوف مع الدولة المصرية في هذا الوقت، معلقا: مش بنقيس حبنا للوطن بارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وتابع أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سعر الأرز متقلب كل يوم، وسعره اليوم 32 جنيها وهذا للنوع العريض الأبيض وهذا سعر عادل في الوقت الحالي.

وأكد أن هناك 1.1 مليون فدان منزرعة بالأرز في مصر وهذا يعني أن هناك اكتفاء ذاتي ولكن نظرا للأحداث في المنطقة إلى جانب التخزين بسبب الكريسماس ترتفع الأسعار.

وأردف أن معظم الدول العربية المحيطة تأكل الأرز المصري، معلقا "التصدير موقوف بس مش عارف بيروح لهم إزاي، ولو حد واخد معاه شوال محدش هيقوله حاجة".

- يبدأ من 10 جنيهات.. رئيس شعبة الخضروات: استقرار أسعار البصل داخل الأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن مصر دولة زراعية، مبينا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.

وأضاف "النجيب"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحاصيل، مبينا أن هناك مبالغات كبيرة في بعض الأسعار التي يتم الإعلان عنها.

وأكد النجيب أن هناك وفرة في المحاصيل في بعض المحافظات خاصة في الصعيد، موضحًا أن سبب الأزمات الفترات الأخيرة في عدم توافر بعض السلع يرجع إلى جشع بعض التجار.

وأشار إلى أن السوق يشهد الآن استقرارًا في أسعار البصل، مبينًا أن سعر البصل الجديد يبدأ من 10 إلى 14 جنيها، لافتا إلى انتهاء أزمة البصل مع انخفاض سعره في الأسواق.

- شعبة المواد الغذائية تعلن انتهاء أزمة السكر.. وانخفاض سعره في هذا التوقيت

أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه تم توفيره في الأسواق بنسبة 75%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أنه لابد من مراقبة الأسواق وضبط الحركة فيه لمتابعة الأسعاروعدم التلاعب بها والتأثير على المواطن المصري، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا وجود نقص بها.

وأكد عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بدءا من شهر يناير من العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضا ملحوظا، يأتي ذلك مع بدء موسم حصاد قصب السكر ثم موسم حصاد البنجر في شهر فبراير المقبل ، مبينا أنه لا يوجد أزمة في توفير السلع.

- شعبة الذهب: مبادرة "زيرو جمارك" ساهمت في استقرار الأسعار

كشف عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة العالمية، بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، هناك زيادة في الطلب عن المعروض، بجانب الأزمات الاقتصادية والحروب المستمرة، وتداعياتها في مصر

وقال مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إنه لأول مرة يصل سعر الذهب لهذه الأرقام والأسعار غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الذهب الخام من الخارج، أحد العوامل التي تسببت أيضًا في زيادة أسعار الذهب.

وأشاد عضو شعبة الذهب، بمبادرة الحكومة للمصريين بالخارج بدخول الذهب إلى مصر، مشيرًا إلى ان هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار السعر وهبوطه بنسبة بسيطة، مضيفًا:" ننصح الناس بشراء الذهب، لأنه الملاذ الآمن.. وهو استثمار طويل المدى، وليس قصير المدى".