بسبب البصل.. تحدى بين نقيب الفلاحين وأحمد موسى على الهواء

كتب- حسن مرسي:

دخل الإعلامي أحمد موسى، في تحدي مع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على الهواء مباشرة، بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل المقبل، ليصل 5 جنيهات.

وقاطع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "لومحصلش"، ليرد عليه نقيب الفلاحين قائلا:" على مسئوليتي الشخصية، مع استمرار منع التصدير بجانب المساحات الكبيرة المزروعة، البصل هيوصل إلى 5 جنيهات في أبريل المقبل".

وقال نقيب الفلاحين، إن لم يحدث سأتقدم استقالتي على الهواء من خلال برنامجك، ليرد الإعلامي أحمد موسى، قائلا:"يوم 15 أبريل هستناك هنا يا حاج حسين".

و كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه من الواجب على كل منا الوقوف مع الدولة المصرية في هذا الوقت، معلقا: مش بنقيس حبنا للوطن بارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وتابع أن سعر الأرز متقلب كل يوم، وسعره اليوم 32 جنيها وهذا للنوع العريض الأبيض وهذا سعر عادل في الوقت الحالي.

وأكد أن هناك 1.1 مليون فدان منزرعة بالأرز في مصر وهذا يعني أن هناك اكتفاء ذاتي ولكن نظرا للأحداث في المنطقة إلى جانب التخزين بسبب الكريسماس ترتفع الأسعار.

وأردف أن معظم الدول العربية المحيطة تأكل الأرز المصري، معلقا: "التصدير موقوف بس مش عارف بيروح لهم إزاي، ولو حد واخد معاه شوال محدش هيقوله حاجة".