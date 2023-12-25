أمين الفتوى: لا توثقوا الطلاق الشفوى إلا بعد اللجوء لدار الافتاء -(صور)

كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال احد متابعى منصات قناة الناس، حول هل يجوز توثيق الطلاق الشفوى؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، للرد على أسئلة السوشيال ميديا، المذاع على فضائية "الناس": "لا يجب علينا الاستعجال، وتوثيق الطلاق الشفوى، لكن يجب الذهاب الى دار الافتاء لكى تدرس الحالة، وتبت فى وقوع الطلاق من عدمه يمكن ان يكون الزوج غاضبا، او هناك ما لا يوقع الطلاق".

وأضاف: من رحمة الله ان جعل الطلاق ثلاثا، فلما توثق خلاص حسبت الطلقة، فنجد شخص وثق طلاقه لزوجته ثلاث مران وبعدها يندم على ما فعل، فعلينا الا نتسرع فى توثيق الطلاق قبل اللجوء الى دار الإفتاء"".