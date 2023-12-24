اللواء سمير فرج: محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية وقواتنا المسلحة تؤمن الحدود المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وقطاع غزة، مشددا على أن القوات المسلحة تؤمن الحدود المصرية تأمينا كبيرا، والحديث عن دخول القوات الإسرائيلية الحدود المصرية ليس صحيحا.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاحد أنه لم تقترب أي قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، ولا أحد يقترب منها لأنها خط أحمر، مشيرا إلى أن دخول إسرائيل إلى محور فيلادلفيا مازال في غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أبرم اتفاقا مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بوصول القوات المسلحة المصرية إلى الحدود.

وأكد فرج، أن أرض مصر لم ولن تخترق المحور، مشددًا على أنه حال تفكير إسرائيل في ذلك لابد من التنسيق أولا مع الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لديها قوات مدرعة على الحدود المصرية "رفح" وهو ما لم يحدث من قبل إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح فرج، أن الحدود المصرية مؤمنة تماما، لافتا إلى أن القوات المسلحة يقظة طوال الوقت، قائلا:"مفيش خرم إبره في المنطقة دي، في حجج وهمية من إسرائيل علشان تدخل الحدود، لا أحد يقدر على التعدي على الحدود المصرية، موضحا أنه يوجد 2000 نفق على الحدود المصرية الفلسطينية وتم تدميرها تماما.

وتابع فرج، أن الإعلام الإسرائيلي، يبث دائما الشائعات ضد القوات المسلحة، موضحا أن الهدف هو إسقاط الدولة المصرية.

وشدد على أنه رغم الأزمات الاقتصادية إلا أن مصر الدولة الوحيدة القوية في المنطقة وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي، وعلينا النظر إلى ما يحدث في ليبيا وسوريا والسودان، لافتا إلى المخطط الإسرائيلي هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولا غير ذلك.

وكشف فرج، عن أنه من المتوقع أن تنتهي الحرب خلال فترة ما بين 3 أو 4 أسابيع مقبلة، موضحا أن إسرائيل فشلت في القضاء على حماس كما زعمت في بداية حربها على قطاع غزة، بالإضافة إلى تحرير الرهائن والاستيلاء على غزة ولم يحدث.

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