شعبة الذهب: مبادرة "زيرو جمارك" ساهمت في استقرار الأسعار

كتب- حسن مرسي:

كشف عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة العالمية، بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، هناك زيادة في الطلب عن المعروض، بجانب الأزمات الاقتصادية والحروب المستمرة، وتداعياتها في مصر

وقال مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إنه لأول مرة يصل سعر الذهب لهذه الأرقام والأسعار غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الذهب الخام من الخارج، أحد العوامل التي تسببت أيضًا في زيادة أسعار الذهب.

وأشاد عضو شعبة الذهب، بمبادرة الحكومة للمصريين بالخارج بدخول الذهب إلى مصر، مشيرًا إلى ان هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار السعر وهبوطه بنسبة بسيطة، مضيفًا:" ننصح الناس بشراء الذهب، لأنه الملاذ الآمن.. وهو استثمار طويل المدى، وليس قصير المدى".

وذكر مغربي، أن مجلس الوزراء المصري، وافق الشهر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.

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