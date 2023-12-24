إعلان

BBC

نائب حميات إمبابة: 75% من الأمراض سببها "الفينو"

10:55 م الأحد 24 ديسمبر 2023

الدكتور ماهر الجارحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت -داليا الظنينى :
فجر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مفاجأة عن مخاطر الخبز، قائلًا إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لأنه يتسبب في مشكلات صحية بالمعدة والقولون.

وشدد الجارحي، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، على أهمية الحفاظ على الحالة النفسية، وتجنب أي مدخلات سلبية للصحة النفسية، موضحًا أن عواقب الحالة النفسية تكون وخيمة جدًا.

وتابع نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة،: "لا بد من التهوية الجيدة والمناسبة والتغذية المناسب، إضافة إلى تناول لخضار بشكل يومي.".

اقرأ أيضا :

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بالكريسماس

لماذا تفضل مصر زراعة العنب والزيتون وتستورد الذرة؟.. عباس شراقي يكشف مفاجأة

الفينو الخبز الأبيض مشاكل المعدة ماهر الجارحي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شعبة الذهب: مبادرة "زيرو جمارك" ساهمت في استقرار الأسعار

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
بعد قفزة الأسعار.. 55% نسبة المكسب من الذهب منذ اندلاع حرب غزة (تفاعلي)