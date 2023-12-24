رئيس الأساقفة مصليًا لمصر: نصلي أن يمنح الله بلادنا سلامًا وبركات

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- إسلام فاروق:

صلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة.

وهنأ رئيس الأساقفة الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهداً كبيراً لنحتفل بعيد الميلاد.

وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوفد أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلاً الرئيس، الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والذي أوفد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الازهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوباً عن ، البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أناب عن قداسته كلاً من جناب القمص سرجيوس وكيل عام بطرياركية الأقباط الأرثوذكس، الأستاذ الدكتور جرجس صالح الامين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والذي أوفد عن الدكتور عمرو الورداني، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي اوفد كلا من الدكتور مصطفى بهجت مدير أوقاف الزمالك والشيخ رزق شاهين إمام مسجد الرحمن بالزمالك نيابه عن ، الدكتور اندريا زكي رئيس الطائفه الإنجيلية، المطران توماس أسقف الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك،

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