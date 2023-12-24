مصر لن تسمح بالإضرار بأمنها المائي.. رسائل وزير الري بشأن وقف مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

واصل الوفد المصري المسؤول عن مفاوضات سد النهضة، الكشف عن الأسباب المتعلقة بوقف التفاوض.

وخرج الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية الري، بعدد من الرسائل؛ نستعرضها كالتالي :

- مصر تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي والإجراءات الأحادية.

- أحذِّر أديس أبابا من الإضرار بالأمن المائي؛ لأن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بذلك.

- مصر تراقب عن قرب ما يحدث في سد النهضة .

- مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة؛ متهمًا إثيوبيا بإقحام موضوعات أخرى في التفاوض.

- إثيوبيا لديها رغبة في الهيمنة على النيل الأزرق؛ وهو ما لن نسمح به.

- مصر لم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 سنة مع الجانب الإثيوبي في الملء والتشغيل.

- لا نستطيع تقدير أمان السد ويبقى هذا قلقًا مشروعًا.

- إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة وصلت بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا؛ رغم اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

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