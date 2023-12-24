"صحة النواب" تكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر

كتب- سامح سيد:

أكدت النائبة سهير عبدالحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يوجد في مصر أي تحور لفيروس كورونا، ولا توجد حالات تطلب العزل أو العلاج.

وأوضحت "عبدالحميد"، لمصرواوي، أن الفيروس المنتشر حاليا في مصر هو حالة إنفلونزا موسمية عادية وناتجة عن تغيرات الجو ودخول فصل الشتاء ولا علاقة له بكورونا، وجميعا الإصابات بفيروس الإنفلونزا وتم العلاج منه.

وأشارت إلى أنه للأسف الشديد أننا نسير وراء الشائعات، وما تم انتشاره ليس كورونا وليس معنى أن الإصابة بأنفلونزا شديد أن هذا كورونا.

ولفتت إلى أن الحديث عن المتحور كورونا لابد أن يخرج من الجهات المسئولة وبناء على حالات وليس مجرد شائعات بالإضافة إلى أن جميع الفيروسات متحورة لا يوجد فيروس لا يتحور وكذلك الإنفلونزا تتحور.