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BBC

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

08:53 م الأحد 24 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية الأسقفية
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- إسلام فاروق:

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية.

واستقبل رئيس الأساقفة منذ قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بلإضافة إلى لغة الإشارة.

سامي فوزي أعياد الميلاد قداس عيد الميلاد الأسقفية الأنجليكانية

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